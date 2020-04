Coronavirus, Conte: Liquidità immediata per 400mld euro a imprese

di ntl/dab/mbb

Roma, 6 apr. (LaPresse) - “Avevamo tanto da deliberare, nell'interesse degli italiani. Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, piccole medie o grandi.Duecento miliardi al mercato interno, 200 miliardi per l'export. E' una potenza di fuoco, non ricordo un intervento così poderoso”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

