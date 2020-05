Coronavirus, Conte: Lavorare su recovery fund, anche con anticipazioni

di ntl/mad/vor/dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "L'idea dei Btp patriottici? Sulla mia scrivania ci sono varie ipotesi per il rilancio dell'economia, per far correre l'economia, per una crescita più sostenuta. Non escludiamo nulla, il mio primo pensiero è il piano europeo degli strumenti finanziari. Dobbiamo lavorare lì, fare in modo che il recovery fund sia slegato dai criteri precedenti e abbia una cospicua parte di doni, attribuzioni a fondo perduto piuttosto che dare maggior rilievo ai finanziamenti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

