Coronavirus, Conte: Lavorare già oggi per domani, semplificare burocrazia

di dab/mbb

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Il governo sta valutando tutte le iniziative per assicurare alle imprese e alle famiglie tutta la la liquidità necessaria per superare questo periodo di ristrettezze. Dobbiamo lavorare già oggi per il rilancio di domani, per semplificare la nostra Pa, la burocrazia. Per dare impulso agli investimenti pubblici e privati quando la nostra economica tornerà a correre. Bisogna superare tutte le difficoltà strutturali, dunque, soprattutto in settori come l'edilizia". Così il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera sull'emergenza coronavirus.

