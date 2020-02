Coronavirus, Conte: L'Italia e l'economia non si fermano

di ect

Milano, 28 feb. (LaPresse) - "L'Italia non si ferma, volgiamo lo sguardo al domani, sempre più determinati a far correre l'economia. Questo vale per tutta l'Italia. Dobbiamo moltiplicare le nostre energie. Insieme ce la faremo". Così in un post su Facebook il premier Giuseppe Conte.

