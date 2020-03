Coronavirus, Conte: Italia non si arrende, è nel dna ma è sfida nazionale

di dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Siamo un Paese forte, che non si arrende. È nel nostro dna. Stiamo affrontando la sfida del Coronavirus che non ha colore politico e deve chiamare a raccolta l'intera nazionale" perché "si vince con l'impegno di tutti". Così il premier, Giuseppe Conte, in un video su Facebook.

