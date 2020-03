Coronavirus, Conte: Italia lavora a strumenti debito comune Eurozona

di dab/mbb

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Nessuno degli strumenti progettati in passato, contro crisi di altra natura, è in grado di dare quella coraggiosa risposta alla pandemia di cui tutti i cittadini avvertono la necessità. Per questa ragione l'Italia lavora alla creazione di strumenti di debito comuni dell'Eurozona, che possano finanziare gli sforzi dei vari governi e costruire una adeguata linea di difesa". Così il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera sull'emergenza coronavirus.

