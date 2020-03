Coronavirus, Conte: Informato opposizioni di Dpcm

di dab/ntl

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Vista la gravità del momento, visto che stiamo introducendo misure non ordinarie domani avremo un confronto per discutere le misure economiche con le forze di opposizione. Abbiamo già avuto due incontri sulle misure sanitarie. Mi sono premurato di informarli prima della conferenza, stamattina ho sentito Salvini. E' giusto che le opposizioni siano coinvolte, la responsabilità di governo è nostra ma siamo tutti sulla stessa barca". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

