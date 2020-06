Coronavirus, Conte: Indagine parlamentare? Decisione Camere, non commento

di ntl/dab

Roma, 10 giu. (LaPresse) - “Tutte le indagini e le inchieste ben vengano i cittadini hanno il diritto di chiedere e noi abbiamo di rispondere se ci sarà un'indagine parlamentare non sta al presidente del consiglio commentare, è una decisione del Parlamento. Io ho sempre riferito in modo trasparente sul mio operato. Il mio è l'atteggiamento sereno di chi ha agito in scienza e coscienza prendendo decisioni difficili. Io sono sereno ed essendo stato affiancato da persone esperte abbiamo fatto il possibile per contenere l'epidemia”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori palazzo Chigi.

