Coronavirus, Conte: In Ue no compromessi a ribasso, vinciamo o perdiamo tutti

di dab/ntl

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Non posso accettare un compromesso al ribasso, non siamo difronte a un negoziato a somma zero. Come Europa, o vinceremo tutti o perderemo tutti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Sono convinto che il prossimo incontro europeo (il Consiglio Ue del 23 aprile, ndr) non sarà risolutivo, ma farò di tutto perché esprima un indirizzo politico chiaro, nell'unica direzione ragionevole", aggiunge.

