Coronavirus, Conte: In Italia tanto risparmio privato, è punto forza

di ntl/mad/vor/dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Per quel che riguarda il resto siamo tutti consapevoli che in Italia c'è tanto risparmio privato, è uno dei punti di forza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata