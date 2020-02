Coronavirus, Conte: Impatto economico potrebbe essere fortissimo

Roma, 24 feb. (LaPresse) - "L'impatto economico potrebbe essere fortissimo". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, arrivando alla sede della Protezione civile per un punto sull'emergenza coronavirus, rispondendo alle domande dei cronisti. "Non siamo ancora in condizioni di fare valutazioni - aggiunge -, perché non sappiano ancora quali sarà l'effetto contenitivo delle misure adottate".

