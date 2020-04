Coronavirus, Conte: Grazie a maggioranza e opposizione per confronto costruttivo

di dab/ntl

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Ringrazio sentitamente i gruppi parlamentari per la consapevolezza del quadro critico in cui siamo costretti a operare. "Nella costruzione del corpus del prossimo provvedimento saranno ascoltate le istanze dei parlamentari. Ringrazio in particolare la maggioranza, ma anche ogni singolo parlamentare per l'impegno, l'apporto costruttivo, anche quando critica, per il sostegno che non state facendo mai mancare". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Desidero confermare la disponibilità mia e dell'intero governo al dialogo con le forze di opposizione", aggiunge.

