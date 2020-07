Coronavirus, Conte: Governo sempre trasparente, no fesserie da Salvini

di dab

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Il principio della trasparenza ci ha sempre guidato, quindi non accetto che si facciano battute e illazioni o si dicano fesserie". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista alla tv spagnola 'La Sexta', rispondendo a una domanda sugli attacchi di Matteo Salvini, che accusa l'esecutivo di aver ingannato gli italiani. "Fin dall'inizio della pandemia il governo ha sempre cercato di coltivare un rapporto di piena fiducia co ntutti i cittaidni, anche quelli che votano le forze di opposizione - aggiunge -. Abbiamo sempre detto come si evolveva la situazione, anche quando era molto negativa".

