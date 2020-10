Coronavirus, Conte: Governo, Arcuri e P.Civile mai andati in vacanza

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Il governo non è mai andato in vacanza, non ci è andato Arcuri, non ci è andata la Protezione civile. Io mi sono concesso qualche giorno in campagna ma comunque sempre al lavoro, perché ci sono state moltissime riunioni". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Foglio, intitolata 'Festival dell'ottimismo'.

