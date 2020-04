Coronavirus, Conte: Fuori da dibattito su misure, ma non indifferente

di dab/ntl

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Sulla legittimità, sulla ragionevolezza degli strumenti è in atto un ampio dibattito. Non entro in questa disucssione, anche se non rimango indifferente alle questioni sollevate". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata