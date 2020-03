Coronavirus, Conte: Firmato Dpcm per 4,3 mld a Comuni

di dab/acp/ntl

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Lo Stato c'è, ci sono molti cittadini che soffrono e a loro dico che non stiamo girando il volto dall'altra parte". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Ho firmato un Dpcm che stanzia 4,3 miliardi da girare al Fondo di solidarietà per i Comuni. E' un anticipo del 66% - spiega -. Destiniamo dunque altri 400 milioni ai comuni, per le persone che non hanno soldi per fare la spesa".

