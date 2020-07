Coronavirus, Conte: Fiducioso su valutazione positiva proroga emergenza

di dab/npf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Resto fiducioso che anche in questa occasione possa maturare, in quest'aula, con consapevolezza e piena assunzione di responsabilità, una valutazione positiva su questo passaggio da cui discendono rilevanti conseguenze per l'intera comunità nazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

