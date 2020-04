Coronavirus, Conte: Fase 2 complessa, ma motori Paese devono riavviarsi

di dab/ntl

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Si prospetta davanti a noi una fase molto complessa, dobbiamo procedere all'allentamento delle restrizioni. Dobbiamo fare il possibile per preservare l'integrità e l'efficenza del nostro sistema produttivo. I motori devono essere riavviati, non ci sfuggono le difficoltà per i cittadini di continuare ad osservare le limitazioni". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

