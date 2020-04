Coronavirus, Conte: Eurobond risposta efficace, serve investment plan Ue

di dab

Roma, 2 apr. (LaPresse) - Per affrontare l'emergenza coronavirus è necessario "un progetto globale che esprime una politica fiscale in grado di rafforzare tutti gli Stati europei e che aiuti a ricostruire l'economia europea". In questo senso "gli eurobond sarebbero una risposta efficace". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista alla televisione spagnola 'La Sexta'. Anche se "ho ragionato di un progetto ampio - sottolinea -. A me piace parlare di investment plan".

