Coronavirus, Conte: Esplosione incontrollata contagi nelle Rsa

di dab/ntl

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Il governo sta lavorando perché siano rafforzati tutti i servizi di prevenzione e sta sollecitando rinnovata collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in special modo sulle Rsa, dove si è verificata un'esplosione incontrollata dei contagi in alcune aree del Paese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

