Coronavirus, Conte: Escludo una patrimoniale, debito rimane sostenibile

di scp

Torino, 3 mag. (LaPresse) - "Escludo una patrimoniale. Il nostro debito rimane sostenibile, nel quadro di un risparmio privato molto cospicuo e di una resilienza particolarmente spiccata del nostro intero sistema economico. La maggior parte del debito aggiuntivo che dovremo collocare per fronteggiare la crisi, peraltro, sarà coperta dal programma di acquisti della Bce. Ci stiamo adoperando affinché i pagamenti per gli interessi – al netto della quota che ci viene retrocessa dalla Banca d'Italia a seguito dei suoi acquisti – risultino alla fine in linea con quelli attuali". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Stampa. "Il declassamento di Fitch è ingiustificato ma non mi ha rubato il sonno", aggiunge il premier.

