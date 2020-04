Coronavirus, Conte: Emergenza rischia di creare nuove povertà

di dab/ntl

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Questa emergenza sta incidendo sulle fasce più fragili della popolazione e rischia di creare nuove povertà. Non possiamo ignorare questo fenomeno che rischia di lacerare un tessuto sociale già provato. Abbiamo compiuto alcuni passi per venire incontro alle urgenze dei cittadini che versano in condizioni di maggiore difficoltà". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

