Coronavirus, Conte e omologhi europei d'accordo: rinviare discussione Mes

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - Durante i colloqui avuti in questi ultimi giorni, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i suoi omologhi europei hanno convenuto di accantonare la discussione sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Il tema è rinviato a tempi migliori, dando priorità alle strategie, sia economiche che sanitarie, per far fronte all'emergenza che deriva dalla diffusione del contagio di coronavirus.

