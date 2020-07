Coronavirus, Conte: Doveroso condividere con Aula decisione proroga

di npf/abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - Lo stato di emergenza "viene a scadere alla fine di questo mese. Ritengo doveroso condividere con il Parlamento questa decisione. Si è concluso poche ore fa un Cdm nel quale abbiamo valutato la proroga dello stato d'emergenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

