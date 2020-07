Coronavirus, Conte: Dibattito su profili tecnici o lede immagine Italia

di npf/dab

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Anche questo dibattito parlamentare dovrebbe attenersi a ragioni e profili meramente tecnici. Una impropria drammatizzazione, questa sì, potrebbe creare un nocumento all'immagine dell'Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

