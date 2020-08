Coronavirus, Conte: Delittuoso propaganda per consenso durante pandemia

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "In una situazione come quella che abbiamo vissuto" con l'emergenza coronavirus, "sfruttare la propaganda per il consenso è delittuoso". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

