Coronavirus, Conte: Dal 3 giugno spostamenti liberi con Stati Ue

di mad/ntl/dab/vor

Milano, 16 mag. (LaPresse) - "Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi anche tra gli Stati Ue senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Questo favorirà anche la ripresa del turismo". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

