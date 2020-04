Coronavirus, Conte: Dal 18/5 via commercio al dettaglio e musei

di dab/ntl/acp

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "Il 18 maggio in programma una riapertura anche del commercio al dettaglio". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "E ancora il 18 musei, mostre" e "possibilità di allenamenti per sport di squadra", aggiunge.

