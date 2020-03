Coronavirus, Conte: Dai leader Ue ampio sostegno a misure Italia

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - "Dai leader Ue ampio sostegno per le misure adottate dall'Italia per l'emergenza coronavirus. Dobbiamo procedere con il massimo coordinamento. L'Europa adotti tutti gli strumenti necessari per proteggere la salute dei suoi cittadini e ridare respiro all'economia". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

