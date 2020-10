Coronavirus, Conte: Da San Francesco messaggio moderno, tutti fratelli

di mad

Milano, 4 ott. (LaPresse) - "Dalla drammatica esperienza del coronavirus traiamo il valore dell'essenziale, di quello che veramente conta, di quello che è decisivo anche se invisibile agli occhi. In questo, il messaggio di san Francesco appare di straordinaria modernità. Anche quanti si sono ritrovati meno coinvolti nell'assistenza diretta ai malati, già solo rinunciando ad alcune libertà per proteggere i propri cari: tutti ci siamo sentiti coscienti del valore della cura e della fratellanza, abbiamo compreso di essere 'Fratelli Tutti', come scrive il Papa nella sua enciclica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo discorso in occasione delle celebrazioni di San Francesco, ad Assisi.

