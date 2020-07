Coronavirus, Conte: Da opposizioni interventi polemici e ideologici

di npf/dab

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Di solito non replico, in questo caso faccio un'eccezione. Ho visto interventi dell'opposizione colorati di venature polemiche e anche ideologiche". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicando agli interventi dei senatori dopo le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata