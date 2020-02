Coronavirus, Conte: Da Napoli messaggio bellissimo, non avere paura

di ntl/dab

Napoli, 27 feb. (LaPresse) - "Da Napoli oggi ci viene un messaggio bellissimo, una città che non ha paura, tutto il Paese non deve vivere in maniera soverchiamente drammatica, non dobbiamo avere paura". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo reale a Napoli al termine del vertice Italia-Francia a Napoli.

