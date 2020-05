Coronavirus, Conte: Da lunedì via le autocertificazioni

di vor/mad/ntl/dab

Roma, 16 mg. (LaPresse) - "Da lunedì ci si sposterà all'interno della regione senza alcuna limitazione, quindi via le autocertificazioni. Si potrà andare dove si vuole: nei negozi, in montagna, al mare. E riprende la vita sociale. Rimane il divieto di uscire per chi è positivo al virus e per chi è in quarantena o ha sintomi. Resta il divieto di creare assembramenti. In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro. Raccomandiamo di portare la mascherina, in alcuni casi sarà obbligatoria. Da una regione a un'altra ci si può spostare per i motivi già noti. Gli spostamenti interregionali sono limitati fino al 3 giugno. Se i dati continueranno a essere incoraggianti, potremo tornare a muoverci in tutta Italia senza limitazioni. Dal 3 giugno si potrà spostarsi nell'Unione europea senza quarantena". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

