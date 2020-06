Coronavirus, Conte: Da lunedì operativa in tutta Italia Immuni, è sicura

di dab

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "Da lunedì potrà essere scaricata e sarà operativa in tutto il territorio l'app Immuni" in "sicurezza, serenità e tranquillità, l'app non invade gli spazi privati, ma offre un'opportunità in più". Così il premier, Giuseppe Conte, al termine del Cdm. "E' un'app di cui siamo fieri, in tutta sicurezza - aggiunge -. Offriamo un servizio in più ai cittadini. Siamo stati i primi in Europa o forse nel mondo occidentale".

