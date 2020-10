Coronavirus, Conte: Contrastare scelte virus ma misure protezione necessarie

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Che la crisi debba essere trasformata in opportunità per il Paese, lo dico da mesi, prima ancora del lockdown. Per questo abbiamo lavorato subito a una risposta europea". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Foglio, intitolata 'Festival dell'ottimismo'. "E' chiaro che ieri il governo ha deciso il blocco dei licenziamenti e contemporaneamente ha messo sul piatto la Cig Covid gratuitamente fino a fine marzo. Le misure di protezione sono necessarie, molti economisti dicono che l'Italia è un esempio e i dati del terzo trimestre ci hanno dato ragione, perché sono impressionanti e non li ottieni se distruggi o sfilacci il tessuto produttivo", aggiunge. "Le scelte del virus le dobbiamo contrastare. Una misura di protezione è neccessaria, ma dobbiamo investire".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata