Coronavirus, Conte: Con limiti a spostamenti restano autocertificazioni

di dab/ntl/acp

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "Ho seguito anche le ironie sul web sull'autocertificzione, ma se il regime degli spostamenti resta limitato è difficile abbandonare il sistema dell'autocertificazione". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti. "Fino a quando ci saranno delle motivazioni per giustificare gli spostamenti, non lasceremo il regime dell'autocertificazione - spiega -. Non possiamo permetterci di dire che si esce liberamente".

