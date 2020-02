Coronavirus, Conte: Circa 142 contagi al momento, potrebbero crescere

di abf

Roma, 23 feb. (LaPresse) - "I casi di contagio dovrebbero essere una decina in più di 132, non spaventiamoci se cresce ancora". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in collegamento con 'Domenica In' su Rai1, dalla sede della Protezione civile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata