Coronavirus, Conte: Avremo scuole chiuse sino a fine anno scolastico

di dab/ntl/acp

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "Ragionevolmente avremo scuole chiuse sino a fine anno scolastico". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Il rischio sarebbe elevatissimo di far rialzare la curva del contagio, se riaprissimo le scuole, soprattutto in questa fase - aggiunge -. Avremmo una nuova esplosione, dicono gli esperti, nel giro di una o due settimane. La ministra Azzolina sta lavorando per far ripartire la scuola, in sicurezza, da settembre".

