Coronavirus, Conte: Andremo in vacanza, estate non sarà in quarantena

di lcl

Milano, 10 mag. (LaPresse) - "Quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato dal Corriere della Sera.

