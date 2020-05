Coronavirus, Conte: Anche enti locali dovranno assumersi loro responsabilità

di ntl/dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "In questa fase sarà importante il dialogo con Anci, Upi, tutti gli enti locali: dovranno anche loro assumersi responsabilità. Abbiamo attuato flussi di informazione per tenerci sempre informati e intervenire su casi e luoghi circoscritti. Le regioni collaboreranno con noi per far rispettare tutte le misure di sicurezza: Le abbiamo coinvolte nell'elaborazione di loinee guida e insieme vigileremo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata