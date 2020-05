Coronavirus, Conte a sindacati: Per far ripartire Paese serve patto sociale

di dab

Roma, 5 mag. (LaPresse) - "Per far ripartire davvero il Paese abbiamo bisogno di un patto sociale per coniugare modernità ed equità" e in questo senso "può essere davvero prezioso l'avvio di un tavolo progettuale con le parti sociali". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante l'incontro con i sindacati, secondo quanto si apprende da chi partecipa all'incontro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata