Coronavirus, Conte: 11 mln domande prestazioni assistenziali

di ntl/dab/acp

Roma, 26 apr. (LaPresse) - “Stiamo lavorando alla risposta economica. Stiamo lavorando senza sosta. Abbiamo già liquidato quasi 3,5 milioni di bonus da 600 euro. Alcuni attendono ancora ci sono ritardi di questi ritardi mi scuso. Stiamo parlando di 11 milioni di domande di prestazioni assistenziali, normalmente questa mole veniva trattata in cinque anni, ora sono state trattate in un solo mese.”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa.

