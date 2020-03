Coronavirus, Conte-Von der Leyen: piena condivisione interventi economici

di dab/ntl

Roma, 10 mar. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto stamani una conversazione telefonica con la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen per uno scambio approfondito relativo alle possibili misure di ordine europeo in relazione al Covid-19. Dal colloquio è emersa piena condivisione su un rafforzato coordinamento europeo e interventi di tipo economico e regolamentare che verranno approfonditi in queste ore al fine di consentire al più presto efficaci risposte anche a livello Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata