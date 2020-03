Coronavirus, Conte-Merkel: Piena solidarietà da Germania a Italia

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - Nel corso della conversazione di stamane con il presidente el Consiglio, Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha ribadito la piena solidarietà della Germania nei confronti dell'Italia, che in questo momento è in prima linea nel far fronte a tale eccezionale sfida. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito di Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata