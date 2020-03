Coronavirus, Conte-Merkel: Adottare ogni misura per emergenza globale

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - Nel corso della conversazione di stamane, tra il presidente el Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, è stata ribadita l'esigenza del più ampio coordinamento e collaborazione europea a tale riguardo e la convinzione che dovranno essere adottate tutte e misure necessarie per far fronte a tale emergenza globale. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito di Palazzo Chigi.

