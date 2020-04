Coronavirus, Cirio: Non accetto critiche da chi mi ha consegnato sanità così

di vor

Torino, 16 apr. (LaPresse) - "Ho fatto con quello che mi hanno lasciato a livello di sanità, ho fatto con l'esercito che c'era. Io non mi sono mai lamentato, io faccio il presidente della Regione e sono pratico: oggi però puntualizzo, perchè sentire critiche da parte chi questa sanità l'ha governata negli ultimi 5 anni e me l'ha consegnata così credo che non vada bene". Lo ha detto Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, intervistato da LaPresse.

