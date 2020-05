Coronavirus, Catalfo: Stop licenziamenti per altri tre mesi

di mad

Milano, 1 mag. (LaPresse) - "Meno sussidi e più riqualificazione dei lavoratori. Il più grande investimento che possiamo fare per evitare una gravissima crisi occupazionale è quello sulle politiche attive". Ne è convinto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ne parla in un'intervista a Repubblica.it in occasione della Festa dei lavoratori. "I dati Istat di marzo confermano che l'occupazione in quel mese ha tenuto - spiega il ministro - e non ci sono stati licenziamenti, anche grazie al primo decreto di sostegno al reddito. Allungheremo la Cassa integrazione per ulteriori 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi: non c'è motivo di mandare via lavoratori in Cig. Specie ora che abbiamo allargato la Cassa anche a chi ne era escluso, come il professionista con un solo dipendente. In questo Primo Maggio così particolare festeggiamo tutti i lavoratori dei settori essenziali che non si sono mai fermati e ai quali dobbiamo dire grazie: medici, infermieri, volontari, impiegati delle poste, forze dell'ordine, addetti dei supermercati solo per fare alcuni esempi. E poi festeggiamo tutti i lavoratori italiani".

