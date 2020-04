Coronavirus, Catalfo: Entro 30/4 pagamento cig per 1,1 mln lavoratori

di abf

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "Entro il 30 aprile sarà pagata la cassa integrazione per 1,1 milioni di lavoratori". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Radio Anch'io. "Per la cig in deroga le Regioni stanno facendo arrivare le richieste all'Inps, mancano poche Regioni", ha aggiunto.

