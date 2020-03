Coronavirus, Catalfo convoca Abi-parti sociali per anticipo ammortizzatori

di dab

Roma, 29 mar. (LaPresse) - Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha convocato per domani pomeriggio un tavolo di confronto - da svolgersi in videoconferenza - con le parti sociali e l'Abi finalizzato alla stipula di un protocollo nazionale per l'anticipo degli ammortizzatori sociali. Lo si apprende da fonti del ministero.

