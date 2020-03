Coronavirus, Catalfo: Al lavoro su norme per stagionali turismo

di abf

Roma, 10 mar. (LaPresse) - "Stiamo elaborando delle norme per gli stagionali turismo, per gli autonomi ci sarà una sospensione dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali e indennità per i settori più colpiti dalla situazione". Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervistata da Rainews24.

